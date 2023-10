Assemblées annuelles BM-FMI : Une occasion de mettre en avant le dynamisme du Maroc, estime l’ONU

Dans un entretien accordé à la MAP, M.Junhua a salué le leadership dont font montre le Maroc et les pays en développement en vue de transformer les systèmes économiques et financiers.

«De la décision du Maroc d’accueillir ces réunions, à la pression exercée par l’Inde au sein du G20 en faveur d’une réforme des institutions financières internationales, en passant par le rôle de la Barbade pour présenter des propositions sur le financement du changement climatique, les pays en développement façonnent l’avenir de la finance», a-t-il indiqué.

«Les pays en développement représentent la majorité de l’économie et de la population mondiales et devraient définir l’agenda lorsqu’il s’agit de développer une architecture internationale adaptée», a estimé ce responsable. Il a également relevé que la tenue à Marrakech de ces réunions est une opportunité pour la communauté internationale de se concentrer sur les défis “uniques et croissants” auxquels est confronté le continent africain, notamment la sécurité alimentaire et énergétique, le changement climatique et l’accès au financement.

«Sur les 39 pays les moins avancés et à faible revenu d’Afrique, plus de la moitié courent un risque élevé ou sont déjà en surendettement», a-t-il noté, soulignant que la communauté internationale devrait tirer profit de ces réunions de haut niveau à Marrakech pour faire des progrès significatifs dans les discussions et les mesures de réforme afin de tenir les promesses en faveur des peuples d’Afrique, en matière de prospérité, d’égalité et de durabilité.