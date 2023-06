Armement : Ces achats qui font la différence

On l’annonce acquéreur potentiel (les tractations sont en cours), avec un autre pays de la région et Chypre, des redoutables chars israéliens Merkava 2 et 3.

En même temps, et bien avant leur exposition au Salon Le Bourget, les FAR ont déjà déployé un lot de plusieurs drones suicides SpyX développés par la société israélienne BlueBird Aero System.

Le Maroc devient ainsi le tout premier acquéreur de ce bijou de technologie de défense. Avec une portée opérationnelle allant jusqu’à 50 km, et pouvant voler en autonomie totale jusqu’à 1h30, cet engin facile à transporter et à déployer peut porter une ogive de 2,5 kg. Il y a quelques jours, le Congrès a validé un don de 500 véhicules militaires de la part de l’armée américaine.

Ce n’est pas tout, et c’est aussi une première, une entreprise marocaine expose également au Salon Le Bourget des drones fabriqués localement à double usage, militaire et civil.