Anti-dopage : Vers l’achèvement de l’arsenal législatif

Lors d’une réunion de la commission de l’enseignement, la culture et la communication à la chambre des représentants, tenue pour discuter du projet de loi 06.23 relatif à la lutte contre le dopage dans le domaine du sport, les parlementaires ont plaidé pour le renforcement de l’action de l’Agence marocaine antidopage (AMAD), en tant qu’organe indépendant chargé exclusivement de contrôler le dopage dans le domaine sportif à travers la mise en œuvre d’une politique nationale en la matière.

Ils ont également mis en avant le contenu du projet de loi qui vise à mettre à jour les dispositions relatives aux opérations de contrôle du dopage, à élargir la base des laboratoires autorisés à analyser les échantillons biologiques dans le domaine de lutte antidopage, à revoir les sanctions réprimant les infractions de dopage commises par les athlètes et les instances sportives et à renforcer l’indépendance et la gouvernance des organes disciplinaires de l’AMAD.

Dans ce cadre, Chakib Benmoussa a fait savoir, dans ce sens, que le projet de loi vise principalement à se conformer et être en phase avec les dispositions du code mondial antidopage, ajoutant que l’AMAD, créée en vertu de la loi actuelle et qui a entamé son action en 2021, se veut, certes, une expérience “jeune”, mais qui a réussi, quand bien même, à mobiliser et à mettre en œuvre des actions importantes dans le domaine de la sensibilisation et de contrôle.

A travers ce projet de loi, l’AMAD sera chargée de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale antidopage, l’application des principes de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le domaine du sport, adoptée par le congrès général de l’UNESCO, l’exécution des règles du code mondial antidopage au niveau national, outre la mise en place d’un plan intégré comprenant l’éducation, la sensibilisation, le contrôle, la formation continue et la recherche scientifique.