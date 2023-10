Alerte météo : Fortes pluies et vents forts de jeudi à vendredi au Maroc

Ainsi, les provinces de Larache, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Tétouan, Mdiq-Fnideq, Ouezzane et Chefchaouen connaîtront de fortes pluies (35-75 mm), du jeudi à 18h au vendredi à 3h, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (25-35 mm) concernera, du jeudi à 22h au vendredi à 10h, les provinces de Fès, Meknès, Taza, El Hajeb, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate, Al Hoceima, Rabat, Kénitra, Salé, Skhirate-Temara, ajoute la même source, précisant que les provinces d’Ifrane, Beni Mellal, Khénifra, Al Haouz connaîtront le vendredi de 00h à 10h ces fortes pluies (25-35 mm).

D’autre part, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales (80 à 100 km/h) sont attendues jeudi de 12h à 23h dans les provinces de Tétouan, Mdiq-Fnideq, Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Chefchaouen et Al Hoceima, relève la DGM.

Ce phénomène (70 à 75 km/h) est prévu jeudi de 12h à 24h dans les provinces de Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Salé, Rabat, Skhirate-Témara, Mohammedia, Benslimane, Nouaceur, Mediouna, Sidi Bennour, El Jadida, Casablanca, Berrechid, Safi, Khémisset, Nador, Berkane, Driouch, El Hajeb, Moulay Yacoub, Taza, Fès, Ifrane, Sefrou, Taounate, Meknès et Khénifra, indique la même source. Les provinces de Ouarzazate, Midelt, Boulemane, Taza, Ifrane, Guercif et Nador seront également concernés par ces fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales (70 à 80 km/h) du jeudi 12h au vendredi 16h, poursuit le bulletin d’alerte, ajoutant que ce même phénomène sera enregistré, vendredi de 00h à 16h, dans les provinces de Figuig, Tinghir et Errachidia.