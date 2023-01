Akhannouch : Le chantier de l’officialisation de l’amazigh, une priorité du travail gouvernemental

Ce chantier est réalisé en parfaite cohérence avec les hautes instructions royales et la loi organique 26.12 fixant les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique, a affirmé Aziz Akhannouch au début des travaux du Conseil de gouvernement.

Il a appelé les membres du gouvernement à œuvrer de manière effective pour contribuer à l’opérationnalisation de ce chantier et réunir toutes les conditions et mobiliser toutes les ressources matérielles, humaines et logistiques pour sa réussite.

«Nous saisissons l’occasion du Nouvel an amazigh pour consolider les actions de mise en œuvre du chantier de l’officialisation de l’amazigh en tant que priorité du travail du gouvernement», a dit Aziz Akhannouch. Il a dans ce sens annoncé «le lancement au début de cette semaine de projets consacrant l’amazigh dans les administrations et établissements publics pour orienter et guider les usagers du service public parlant l’amazigh et faciliter leur accès aux prestations dans les domaines de la santé, de la justice et de la culture».

Le chef du gouvernement a rappelé qu’une importante enveloppe budgétaire a été mobilisée pour les quatre années à venir pour soutenir les activités amazighes, les expositions artistiques et les initiatives à même de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la culture amazighe.

Il a été également décidé de généraliser l’usage de la langue amazighe dans les administrations et sur les différentes signalisations et moyens de mobilité publique et les sites internet, a-t-il ajouté.

Aziz Akhannouch a par ailleurs indiqué qu’il a été procédé, en partenariat avec l’Institut royal de la culture amazighe, à la conception d’une approche visant à traduire en amazigh les textes législatifs et règlementaires d’ordre général paraissant au Bulletin Officiel.