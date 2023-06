Aid Al Adha : l’ONSSA poursuit ses opérations de contrôle

Jusqu’à présent, les services de l’ONSSA ont effectué plus de 2 000 sorties de contrôle au cours desquelles 1 251 échantillons de viandes, 546 prélèvements d’aliments pour animaux et 49 échantillons d’eau d’abreuvement ont été prélevés et analysés.

Ces opérations de contrôle, réalisées dans le cadre des commissions mixtes, ont abouti à la consignation de 419 têtes d’ovins et de caprins dans les élevages et à la saisie et destruction de 259 tonnes de déchets de volaille ainsi que 100 litres, 900 comprimés et 192 sachets de médicaments vétérinaires non autorisés.

En parallèle, les services de l’ONSSA ont délivré 837 laissez-passer dans le cadre du contrôle des déchets de volailles. A l’issue de ces contrôles, 14 procès-verbaux d’infractions ont été dressés et transmis au parquet, dont 5 cas d’infractions portent sur l’utilisation des déchets de volailles pour l’engraissement des animaux et 9 cas portent sur la vente de médicaments vétérinaires non autorisés.

Par ailleurs, les services de l’office ont procédé au retrait de l’autorisation sanitaire pour un établissement de fabrication d’aliments pour animaux dans la région de Casablanca-Settat.