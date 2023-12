AFIS 2023: Huawei catalyse le développement d’une industrie financière intelligente en Afrique

La capitale togolaise a accueilli la nouvelle édition de l’Africa Financial Industry Summit (AFIS), à Lomé. Rendez-vous incontournable de la finance africaine, l’AFIS franchit un nouveau cap cette année en réunissant près de 1.000 participants et acteurs de premier plan, venus de 55 pays africains, pour contribuer à façonner une industrie financière panafricaine compétitive, innovante, efficace et durable.

Banquiers, assureurs et autres acteurs clés de la finance africaine se sont réunis cette année pour débattre autour du thème «Construire une industrie financière africaine de classe mondiale : une opportunité à 1.500 milliards de dollars». La participation de Huawei, en tant que partenaire principal de cette troisième édition, reflète son engagement pour favoriser le dialogue au plus haut niveau et renforcer l’inclusion financière sur le continent grâce à la transformation numérique.

Accompagner l’écosystème pour bâtir un avenir financier intelligent, intégré et inclusif en Afrique

Illustration de cet engagement, une délégation de représentants de Huawei a pris part à cette 3e édition de l’Africa Financial Industry Summit. Parmi eux, Jean Sun, vice-président Entreprise, Huawei Northern Africa, El Mehdi El Jair, CTO régional pour les services financiers Entreprise, Huawei Northern Africa, et Christophe Grenier, CTO régional pour le stockage, Huawei Northern Africa. Ils ont pu partager au cours de ces deux journées leurs points de vue et expertises sur les opportunités que revêtent les technologies numériques pour stimuler l’émergence d’un écosystème bancaire et financier agile, notamment en matière de Mobile Money et d’Open Finance.

En marge de l’évènement, Huawei a organisé un side event, mercredi 15 novembre, sur le thème «Accélérer la finance intelligente en Afrique : créer de la valeur, ensemble». Rappelant l’importance d’élaborer tous les scénarios d’une finance intelligente pour créer des opportunités commerciales fiables et attractives en Afrique, Jean Sun a tenu à rappeler : «Nous sommes résolument et fermement engagés envers l’Afrique. Notre objectif est de collaborer étroitement avec l’ensemble des acteurs locaux et les institutions financières afin de développer un écosystème financier robuste et innovant. Pour cela, nous misons sur les infrastructures numériques, telles que le cloud ou l’intelligence artificielle qui sont un socle essentiel pour la construction de solutions et de services financiers plus intelligents.»

Dans son intervention, El Mehdi El Jair a mis en exergue le rôle prépondérant du continent dans le secteur de la finance numérique. «L’Afrique, avec ses 2.500 acteurs de Fintech, se distingue comme le continent ayant la plus forte concentration de ces entreprises innovantes au monde», a-t-il souligné. Mettant en lumière les avantages de la digitalisation dans cette industrie, Stéphane Kouame, Executive Manager Produit, Huawei Côte d’Ivoire, a évoqué les bénéfices concrets des innovations technologiques de Huawei, en particulier dans le secteur des réseaux intelligents.

Cependant, les défis à relever pour une digitalisation réussie de la finance africaine sont encore nombreux, comme l’a rappelé Christophe Grenier: «Actuellement, on recense une cyberattaque toutes les 11 secondes dans le monde, représentant un défi majeur pour le secteur financier dans un contexte de digitalisation accélérée, surtout en Afrique où les Fintechs sont en pleine expansion». Face à ces enjeux, Huawei se positionne en acteur clé. «Notre but est de contribuer à l’édification d’un secteur financier sécurisé et fiable», a-t-il poursuivi.

Comme l’a justement souligné Gwendoline Abunaw, directrice générale d’Ecobank Cameroun, lors de son intervention au side event : «Les acteurs des télécommunications ne devraient pas être considérés comme des concurrents, mais comme des partenaires, car nous avons besoin d’eux pour aller plus vite».

Huawei réaffirme ainsi sa position de partenaire stratégique incontournable, se concentrant non seulement sur le développement de solutions et infrastructures innovantes, mais également sur l’accompagnement de l’Afrique vers une stabilité financière essentielle à une intégration réussie et durable dans l’économie mondiale.