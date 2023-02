Aéroports : Le Maroc vise une capacité de 60 millions de passagers en 2030

« A l’horizon 2030, nous atteindrons une capacité aéroportuaire d’environ 60 millions de passagers », a souligné la directrice générale de l’ONDA, Habiba Laklalech, en marge des travaux de la 19è édition du « Connect Route Development Forum » qui se sont ouverts, mercredi à Tanger, en présence d’experts et des professionnels de l’industrie de l’aviation marocains et étrangers.

Le réseau aéroportuaire marocain offre actuellement une capacité d’accueil de 39 millions de passagers par an et est amené à se développer encore plus, a dit la responsable, soulignant que l’ONDA et ses partenaires travaillent en étroite collaboration pour fluidifier le parcours du passager au niveau des aéroports, préserver sa santé et sa sécurité, lui fournir des services de restauration et de distraction diversifiées, ainsi que des services d’information fiables et pertinents.

Pour sa part, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a indiqué que cet événement, qui réunit la famille du transport aérien mondial et du voyage, est un grand moment et aussi une nouvelle opportunité pour le renforcement du volet aérien, qui demeure l’un des principaux leviers pour le développement du secteur du tourisme. « Nous escomptons référencer davantage le Maroc auprès des compagnies aériennes, afin d’augmenter et de diversifier la desserte aérienne vers le Maroc et l’ensemble de ses destinations », a-t-il relevé.

Cette rencontre est l’occasion de positionner le Maroc comme destination touristique majeure sur l’ensemble des opérateurs mondiaux de l’aérien et de conforter les efforts de l’ONMT pour connecter le Maroc à un maximum de marchés mondiaux, a fait savoir le responsable, relevant qu’à fin 2022, la programmation du Maroc par les compagnies aériennes a dépassé le niveau d’avant crise sanitaire.

L’objectif de capacité en sièges, projeté pour l’année en cours, est de 8,2 millions, a rappelé El Fakir, notant que pour y arriver, plusieurs accords et partenariats ont été signés récemment entre l’ONMT et des compagnies aériennes.

Le responsable a, à cet égard, fait savoir que l’ONMT a ouvert, en partenariat avec 10 compagnies aériennes, 35 nouvelles lignes aériennes desservant 8 destinations marocaines pour la saison estivale 2023.

Rappelons que cet événement « incontournable » dans l’agenda de l’aérien est organisé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et l’Office national des aéroports (ONDA), en partenariat avec le Conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRT-TTA) et se tiendra jusqu’au 24 février.