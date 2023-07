Accord de pêche Maroc-UE : Les professionnels marocains pour un partenariat win-win

Le président de la Confédération marocaine de la pêche côtière (CMPC), Abdelkarim Foutat, a affirmé que l’Accord dans le domaine de la pêche durable entre le Maroc et l’Union européenne (UE) se veut un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Cet accord devrait bénéficier mutuellement aux deux parties dans le cadre d’un partenariat win-win dans les domaines économique, scientifique, social et de sécurité alimentaire, a indiqué A. Foutat dans une déclaration à la MAP.

«Les professionnels saluent la décision du Royaume et de l’Union européenne de poursuivre leur coopération comme le prévoit l’Accord de Partenariat dans le domaine de la pêche durable, et encouragent et valorisent les efforts du gouvernement en ce qui concerne les conditions exigées dans le cadre de la poursuite de cette coopération», a dit le président de la Confédération.

Ainsi, il a souligné l’importance de la redéfinition du concept global de partenariat avec le Maroc basé sur le respect de ses intérêts vitaux, et la conformité de la mise en œuvre de cette coopération avec le principe de durabilité des ressources halieutiques auxquelles le Maroc attache une grande importance.

«L’accord avec l’UE nous permet de poursuivre la coopération dans plusieurs domaines, en l’occurrence la recherche scientifique, la lutte contre la pêche INN, et l’appui économique et technique des professionnels marocains et européens», a-t-il ajouté, rappelant que les deux parties sont liées par des partenariats étroits dans le cadre de commissions mixtes regroupant les acteurs de la pêche maritime du Maroc et de l’Europe.

Le Maroc et l’UE ont convenu, lors de la 5ème session de la Commission Mixte chargée du suivi de l’Accord, qui s’est tenue jeudi à Bruxelles, de poursuivre leur coopération comme le prévoit l’Accord de Partenariat dans le domaine de la pêche durable, qui demeure en vigueur, de manière à approfondir le partenariat bilatéral sur des volets essentiels.

Il s’agit entre autres des campagnes scientifiques, de la coopération technique, de la lutte contre la pêche illégale, de l’intégration économique des opérateurs, des dispositifs de sécurité en mer et d’amélioration des conditions de travail et de protection des marins.