Wafasalaf : Emission obligataire d’un montant de 250 MDH

Wafasalaf envisage l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 250 MDH, d’une maturité de 7 ans. Il se répartit sur deux tranches. La première est à taux fixe en référence à la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans, publiée par Bank Al-Maghrib le 21 décembre 2023, augmenté d’une prime de risque de 70 points de base. La seconde est assortie d’un taux révisable annuellement. Pour la première année, le taux d’intérêt facial est le taux plein 52 semaines publiée à la même date que la première tranche, majoré de 60 pbs comme prime de risque. Les deux sont conditionnées par le remboursement du principal in fine.

Wafasalaf précise que dans le cas où l’emprunt obligataire n’est pas totalement souscrit, le montant de l’émission sera limité au montant qui l’est effectivement.

Cette émission obligataire a pour objectif principal de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité de Wafasalaf, consolider ses ressources stables et harmoniser la maturité moyenne de ses sources de financement avec la durée moyenne des encours de crédits, diversifier les sources de financement et optimiser ses coûts de financement et financer le développement et la croissance de la société. Ainsi, Les fonds collectés par le biais de la présente émission seront classés parmi les fonds propres de catégorie 2.

Wafasalaf n’en est pas à son premier emprunt obligataire. En 2017 et 2019, la société de financement a procédé à deux émissions du même type, avec un montant similaire et une durée identique. Cela, sachant qu’elle a toujours recours aux titres de créances négociables. L’encours des bons de sociétés de financement de WafaSalaf à fin septembre de cette année, s’élève à 5,5 milliards de DH.