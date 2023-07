Voitures de luxe : La face cachée des showrooms d’occasion

Un bolide rutilant, au design agressif et mordant et bourré de gadgets électroniques, trône au milieu de ce garage de vente de voitures de luxe de Casablanca, à la décoration digne d’un lobby d’un hôtel 5 étoiles.

Cette «bête» qui coûte la modique somme de 5 millions de dirhams est une Lamborghini Urus 4.0 v8 de 650 chevaux. «Cette supercar n’est pas destinée au commun des mortels, mais réservée exclusivement aux plus fortunés et aux fins connaisseurs», assène le gérant de ce garage de luxe.

Les habitants de Casablanca, Tanger et Rabat se sont habitués à voir se multiplier ce genre d’échoppes qui semblent toujours vides de clients vues de l’extérieur, tant cet univers semble réservé à une infime minorité de mortels. Qui sont donc ces privilégiés qui peuvent se permettre d’acheter un coupé Aston Martin DB11 de 5,2 litres à 3,2 millions de dirhams ou un vaisseau amiral Mercedes Maybach S 580 à 3,7 millions de dirhams que l’on trouve en vente uniquement dans ces points de vente de voitures très haut de gamme ? «Nos meilleurs clients étaient des gosses de riches venant de Casablanca ou Rabat, mais aussi d’autres jeunes qui avaient tout du profil de trafiquants de drogue», témoigne sous couvert d’anonymat un ancien gérant de ce type de garage à Tanger.

Voiture de classe… sociale

Selon lui, ce type de clients peut aisément changer de voiture une fois par an ! Dès qu’un nouveau modèle est sur le marché, ils accourent auprès de leur garage habituel pour acquérir cette nouvelle supercar, en échange de leur ancienne voiture et d’une importante somme d’argent additionnelle.

Le garage est gagnant car il vend son dernier modèle au prix fort et récupère une autre voiture de luxe, avec peu de kilomètres au compteur, qu’il peut revendre une fois astiquée et remise à neuf. L’acquéreur peut se targuer de posséder la voiture la plus chère, la plus luxueuse et surtout la plus récente sur la place. On assiste même selon notre source à une course à la voiture «unique» sur le marché local. Celle qui fera de son propriétaire le premier conducteur à avoir chevauché ce dernier-né de la marque Ferrari, Bentley ou Land Rover au Maroc.

On se rappelle d’ailleurs de cette sublime Bugatti Veyron prise en photo à son arrivée au fret de l’aéroport Mohammed V en février 2018, qui avait enflammé la toile avant que l’on apprenne que ce bolide, coûtant la bagatelle de 27 millions de dirhams, était destiné à l’ambassadeur du Qatar en poste à Rabat.

L’attrait pour les belles cylindrées est universel. Néanmoins, le contexte social et culturel au Maroc joue beaucoup en faveur de l’acquisition de voitures de luxe dont la valeur dépasse souvent les limites financières des acheteurs. «Au Maroc, on mesure la valeur de la réussite par les voitures alignées dans ton garage, la montre dans le poignet ou les bijoux et parures portés par l’épouse», synthétise ce responsable dans une concession de luxe. «Les importateurs sont conscients de ce snob-effect», ajoute-t-il. Ce genre de business semble avoir le vent en poupe.

D’autant qu’un nouveau segment des 30-40 ans semble s’ouvrir avec une clientèle prête à étaler le paiement sur plusieurs échéances. Et selon notre source, les femmes se montrent aussi passionnées que les hommes et aussi friandes de voitures bling-bling. «Certaines d’entre elles poussent le caprice à vouloir assortir la couleur des sièges de leur voiture sport à leur dernière tenue achetée auprès d’un grand couturier parisien», ironise-t-il.

Business & Blanchiment

Néanmoins, les présomptions d’accointances entre ce genre de garages et les milieux de blanchiment d’argent sont légion. L’ancien gérant de garage affirme: «Aucun homme d’affaires avisé ne pourrait se permettre de bloquer une fortune dans un stock de véhicules de luxe – qui culmine parfois à plus de 100millions de dirhams – en attendant des futurs acquéreurs, alors que pareille somme investie dans tout autre business serait bien plus profitable». Et d’ajouter : «Nous ne vivons pas à Dubaï où les milliardaires se bousculent au portillon des concessionnaires automobiles! Comment ce business arrive à être rentable quand le Marocain lambda a du mal à s’acheter une Dacia Logan d’occasion ?»

Ce genre de doute est d’autant plus pesant à Tanger, ville qui connaît la plus grande concentration, avec Casablanca, de garages de luxe. Surtout que la perle du détroit traîne la réputation d’un eldorado de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. Certains garages de luxe dans la ville sont enregistrés en tant que Sarl dont le capital social ne dépasse pas les 50.000 dirhams. Ce qui est loin de correspondre au volume impressionnant de cash qui circule dans ce secteur d’activité.

C’est que la vente de véhicules de luxe est une activité de blanchiment à laquelle s’adonne un grand nombre de mafias en Europe et en Afrique du Nord. Et le Maroc ne peut échapper à cette nouvelle filière. Un précédent a même été constaté en novembre 2019 quand une enquête de la police judiciaire avait permis le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue spécialisé dans la cocaïne qui a établi des liens avérés avec des propriétaires de garages de vente de voitures haut de gamme dans plusieurs villes du Royaume. La direction de la Douane avait même lancé une inspection dans plusieurs points de vente de voitures haut de gamme. Inspection qui devrait être logiquement périodique et systématique pour prémunir ce secteur des réseaux criminels…

Et pourquoi pas un concessionnaire de marque ?

Si les acheteurs se dirigent de plus en plus vers ces garages de voitures de luxe au détriment des importateurs exclusifs, c’est que les prix sont plus avantageux. Avant la crise Covid, ces garages déclaraient les voitures importées sans les options incluses dans ces voitures de luxe qui font toute la différence pour le prix de vente. Ainsi, ils bénéficient de tarifs douaniers bas et le prix de leurs voitures était très compétitif par rapport à celui affiché par le concessionnaire. «Ils arrivaient à importer une BMW X5 Pack M bourrée d’options au prix d’une BMW X5 normale. Le gain est très grand pour le client qui pouvait acheter une voiture full-options au design sport à un prix équivalent à celui d’une voiture de niveau intermédiaire chez le revendeur exclusif de la marque», soutient un responsable dans une concession de luxe. Mais cet avantage a été supprimé après les réclamations faites par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AVAIM) qui ont poussé les services de Douane à être plus vigilants vis-à-vis de ces combines.

Depuis, les propriétaires de garages de luxe ont profité de la pénurie de semi-conducteurs, causée par la crise Covid, pour concurrencer les revendeurs exclusifs qui étaient souvent en situation de rupture de stock. Des clients pressés de récupérer leur voiture et refusant d’attendre les délais de livraison très longs imposés par les concessionnaires étaient prêts à payer 10 à 15% de plus aux garages d’occasion, à condition de pouvoir bénéficier immédiatement de leur commande. D’après notre source, certains gérants des garages de voitures de luxe avaient accès aux stocks de gros revendeurs en Europe avec lesquels ils étaient partenaires. Il arrivait même que, mis au courant de l’imminence d’un nouvel arrivage de voitures chez le concessionnaire, des propriétaires de garages de luxe proposaient d’acheter tout un lot de véhicules qu’ils s’empressaient d’exposer dans leur show-room à des prix supérieurs. Avant de conclure : «Mais maintenant nous sommes plus vigilants sur le profil des acheteurs».