Voici la plus faible des principales devises mondiales

La couronne norvégienne est l’une des devises du G10, qui sont les devises les plus échangées et utilisées au monde, cependant, elle est actuellement la plus faible par rapport au dollar, rapporte la publication électronique, citant l’indice de la société financière Bloomberg.

L’indice montre que la valeur de la couronne norvégienne a chuté de 9,44% depuis le début de l’année, souligne la publication, précisant qu’un dollar américain s’échangeait, lundi, à 10,78 couronnes.

Le yen japonais est la deuxième devise la plus faible (en baisse de 8,75% par rapport au dollar américain en 2023), suivi du dollar néo-zélandais (en baisse de 3,26% par rapport à son homologue américain), selon la même source.

Consulté par E24, Nils Kristian Knudsen, stratège monétaire à la banque Handelsbanken, a déclaré qu’il s’attend à ce que la couronne reste faible pendant une période assez prolongée.

“Nous sommes maintenant confrontés à un tournant sur de nombreux fronts où les marchés sont encore très incertains quant à l’orientation future des taux d’intérêt, dans le sens où nous n’avons pas encore atteint le point où une normalisation est envisagée”, a-t-il estimé.

L’expert a souligné que le premier semestre de l’année avait été caractérisé par une forte hausse des taux d’intérêt en Norvège, ce qui a eu un effet négatif sur la couronne norvégienne, précisant que la banque centrale du pays a utilisé la hausse des taux pour freiner l’inflation.

La couronne est une monnaie qui se porte bien quand il y a des conditions économiques fortes et ce n’est pas le cas maintenant, a estimé M. Knudsen, ajoutant qu’en période d’incertitude économique, les investisseurs ont tendance à préférer les principales devises traditionnellement fortes.

“Ce n’est pas seulement la couronne norvégienne qui est sous pression. On peut, par exemple, se tourner vers la Suède, qui a également une couronne faible aujourd’hui. Les marchés préfèrent les devises plus traditionnelles et plus sûres, comme le dollar”, a-t-il expliqué. Le stratège monétaire a ajouté que les perspectives économiques devraient sembler plus certaines pour que la couronne se renforce. Il a souligné un pic des taux d’intérêt comme un signe que les marchés recherchent que les conditions commencent à se normaliser.

“Tant que nous n’en serons pas là (le pic des taux d’intérêt), nous devons nous attendre à ce que la couronne fluctue davantage et soit également un peu plus faible à certaines périodes”, a-t-il déclaré.

Cependant, de nombreux stratèges monétaires affirment également qu’un taux d’intérêt plus élevé pourrait agir comme un tonique pour la faiblesse de la couronne. En effet, des taux d’intérêt plus élevés dans d’autres pays qu’en Norvège sont considérés comme un facteur expliquant pourquoi la couronne est actuellement une proposition moins attrayante pour les investisseurs.

La liste actuelle des devises les plus échangées comprend le dollar américain (USD), l’euro (EUR), la livre sterling britannique (GBP), le yen japonais (JPY), le dollar australien (AUD), le dollar néo-zélandais (NZD) , le dollar canadien (CAD), le franc suisse (CHF), la couronne norvégienne (NOK) et la couronne suédoise (SEK).