Une année 2022 record pour les transferts des MRE et les recettes touristiques

Les transferts des MRE se sont établis à plus de 109 MMDH au terme de l’année 2022, en hausse de 16,5% sur un an, selon les dernières statistiques de l’Office des changes. C’est presque 15,5 MMDH de plus que le précédent record, qui date de 2021 (93,6 milliards de dirhams).

Record battu également pour les recettes touristiques. Celles-ci ont plus que doublé en 2022 par rapport à l’année précédente, sous l’effet de la reprise post-Covid, passant de 34,3 MMDH en 2021 à plus de 91,2 MMDH à fin 2022.

Ces recettes affichent une hausse de 166,1% par rapport à 2021 et dépassent le niveau atteint en 2019 (78.7 MMDH), soit +15,9%.

À noter que les recettes des Investissements directs étrangers (IDE) ont enregistré une hausse de 20,5% pour atteindre 38,4 MMDH à fin 2022. En parallèle, les dépenses affichent une hausse de 39,2%. Ainsi, le flux net des IDE augmente de 8,3% pour s’établir 20,9 MMDH.