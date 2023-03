Tamwilcom : 34 MMDH de crédits garantis et deux nouveaux produits en route

La grande majorité des clients de Tamwilcom sont des petites et des très petites entreprises. Une bonne partie des crédits garantis va au financement de l’investissement.

En effet, selon son DG, Zanati Serghini, 92% de ces crédits garantis par cette institution financière publique étaient en faveur des micros et des très petites entreprises (TPE). A travers son produit Damane Istitmar, Tamwilcom garantit chaque année entre 5 à 6 MMDH de crédits pour l’investissement en faveur de projets relevant des secteurs prioritaires, notamment ceux en lien avec l’industrie, l’économie verte et l’export, ajoutant qu’une nouvelle offre sera bientôt mise en place pour l’innovation et les startups.

En outre, Zanati Serghini a annoncé que deux nouveaux produits devraient voir le jour, l’un destiné à répondre aux problématiques du besoin en fonds de roulement à travers la garantie du factoring, et l’autre dédié au cautionnement des marchés à l’export pour accompagner les PME dans leur internationalisation.

Par ailleurs, près de 45% des crédits octroyés aujourd’hui par les banques sont destinés au financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), contre seulement 23% il y a 10 ans. Ce taux, il faut le noter, est proche de celui en vigueur (50%) dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).