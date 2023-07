Réunion du Caucus africain 2023 : L’appel de Nadia Fettah pour une réforme des banques multilatérales de développement

Nadia Fettah a pris part aux travaux de la réunion du Caucus africain 2023, tenue du 6 au 8 juillet 2023 à l’île de Sal, au Cabo Verde, sous le thème : «Nouvelles modalités et mécanismes de financement du développement économique en Afrique».

A l’occasion de cet important évènement, Nadia Fettah , qui était accompagnée notamment de Abderrahim Bouazza, représentant Bank Al-Maghrib, a pris part à plusieurs sessions thématiques consacrées aux questions de l’endettement public, du financement de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, de l’intégration du secteur informel, ainsi que le développement du secteur privé.

Intervenant dans le cadre de la session consacrée au secteur informel, l’argentière du Royaume a mis en avant les efforts déployés par le Maroc pour consolider les bases de l’État social et assurer une protection sociale généralisée à l’ensemble de la population, y compris les ménages opérant dans le secteur informel.

Au terme de la réunion du Caucus africain, Nadia Fettah a prononcé, au nom des gouverneurs africains, un mot de remerciement aux autorités du pays hôte, ponctué d’un appel aux gouverneurs pour participer activement aux prochaines assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, prévues en octobre prochain au Maroc

Dans ce cadre, la ministre a invité les gouverneurs africains à plaider en faveur d’une réforme des banques multilatérales de développement (BMD) qui soit juste, inclusive et centrée sur les priorités de développement des pays du Sud.

Le processus de réforme des BMD vise, notamment, à réviser en profondeur leur mandat et leurs modèles financier et opérationnel pour faire face aux besoins de financement croissants, dans un contexte d’émergence de nouveaux défis de développement, tels que la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique.

Pour rappel, le Caucus africain est un forum de discussion informel créé en 1963 et regroupe les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des 54 pays africains membres du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il constitue une plateforme de réflexion sur les questions économiques et financières africaines, et ses travaux débouchent, chaque année, sur l’élaboration d’un mémorandum qui est soumis à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international.

A noter qu’en marge de la réunion du Caucus africain, Nadia Fettah a tenu des rencontres bilatérales avec Olavo Avelino Garcia Correia, vice-premier ministre et ministre des Finances du Cabo Verde, et Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique. La ministre a réaffirmé, à cette occasion, la disposition du Maroc à renforcer ses liens de coopération avec ce pays frère et ami, notamment dans les domaines d’expertise du Royaume, tels que l’agriculture, les énergies renouvelables et la gestion de l’eau.