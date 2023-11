Reconstruction post-séisme : Un premier versement de 20.000 DH pour entamer les travaux

À l’issue de la 6ème réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement du programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits suite au séisme, et consacrée à l’examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de ce programme, la commission a examiné les mécanismes d’attribution de l’aide financière relative à la reconstruction des logements totalement ou partiellement effondrés.

Quatre tranches

Cette aide financière, qui sera attribuée en 4 tranches, dont un montant de 20.000 DH qui sera versé lors de la première tranche, servira, selon nos sources, à entamer les travaux de reconstruction au profit des familles bénéficiaires, qui ont été appelées à déposer leurs dossiers relatifs aux autorisations de reconstruction auprès des collectivités locales desquelles elles relèvent. Des commissions provinciales, supervisées par les gouverneurs de province, ont été mobilisées pour garantir la réussite de cette opération.

Ainsi, les familles bénéficieront de l’accompagnement technique des services concernés en vue de parachever les mesures nécessaires au lancement et au suivi des opérations de reconstruction, notamment à travers des plans architecturaux répondant aux spécificités et aux normes des régions.

Par ailleurs, l’opération d’octroi de la deuxième tranche des aides financières destinées aux familles sinistrées, et dont le montant est fixé à 2.500 dirhams mensuels sur une période d’une année, se poursuit au profit des familles dont les logements ont été totalement ou partiellement effondrés.

Aide financière avec effet rétroactif

Les familles affectées, qui n’auraient pas perçu les aides financières, ont la possibilité de présenter des doléances à ce sujet auprès des commissions provinciales spécialisées, composées de représentants des autorités locales, des collectivités territoriales concernées et des services d’urbanisme et d’habitats pour le recensement des logements partiellement ou totalement effondrés, lesquelles poursuivent leur action sur le terrain dans les provinces sinistrées, pour le traitement des doléances dont elles ont été saisies, en vue de les examiner et de statuer à leur propos.

Mohamed Aghenda, chef de la division des Affaires économiques et sociales à la province de Taroudannt, a indiqué que l’opération de traitement des doléances cible les familles n’ayant pas perçu la première tranche des aides financières, en assurant que les personnes concernées bénéficieront avec effet rétroactif de cette aide financière.

Parallèlement à cela, les autorités locales ainsi que le ministère de l’Équipement et de l’eau poursuivent leurs efforts dans le cadre de l’opération de déblaiement. Pour ce faire, une importante équipe composée de cadres, d’ingénieurs et de techniciens a été mobilisée en vue de permettre l’entame des opérations de reconstruction et de réhabilitation.

Il y a lieu de rappeler sur ce volet qu’en application des Hautes directives Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d’un montant 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.