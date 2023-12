RCI Finance Maroc : Deux emprunts obligataires émis

RCI Finance Maroc envisage l’émission de deux emprunts obligataires, l’un ordinaire, l’autre subordonné. Le premier d’un montant de 200 MDH est assorti d’une maturité de deux ans et d’un taux d’intérêt facial révisable chaque 13 semaines. Parmi ses objectifs, renforcer les ressources stables de la société de financement et harmoniser la maturité moyenne de ses sources de financement avec la durée moyenne des encours de crédit.

Le second est d’un montant de 100 MDH, avec remboursement in fine du principal, à un taux d’intérêt facial révisable annuellement et d’une maturité de 10 ans. Cette opération vise essentiellement à consolider les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité de la société. Les fonds collectés par le biais de la présente émission seront classés parmi les fonds propres de catégorie 2.

Les objectifs communs de ces deux émissions résident dans la diversification des sources de financement, l’optimisation des coûts de financement et le financement du développement et la croissance de la société.