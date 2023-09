OPCI : Un actif net de 71 milliards de DH à fin juin

Les 46 OPCI agréés et juridiquement constitués gèrent un actif net de 70,7 milliards de DH à fin, selon le rapport semestriel de l’autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), contre 28 milliards, une année auparavant qui comptait 27 véhicules de placement. Cet actif net est réparti à hauteur de 64,7% entre les 9 OPCI spécialisées et 35,3% entre les 37 OPCI à stratégie d’investissement diversifiée.

La ventilation de la valeur des actifs immobiliers détenus montrent une prédominance des bâtiments à usage d’enseignement ou de formation avec une part qui frôle les 50%. Les établissements de santé accaparent 17,4% des actifs quand les bâtiments à usage administratif en dominent 11,3%. Pour leur part, les bureaux et les locaux commerciaux drainent 9,1% et 7% des actifs.

Par ailleurs, 40,3% des OPCI gérés, se situent dans la région Rabat-Salé-Kénitra et 23,6% dans la région Casablanca-Settat. La région Fès-Meknès se défend bien puisqu’elle s’adjuge 10,5% de part de marché, suivie par Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 8,2%.

Les compagnies d’assurances demeurent les plus intéressées par cette catégorie de placement puisqu’elles constituent 43% du total des investisseurs, contre 23% pour les banques, 13% pour la CDG et 12,8% pour les entreprises non financières.

Du reste, le secteur rassemble 9 sociétés de gestion, 11 évaluateurs immobiliers et 1027 actifs immobiliers.