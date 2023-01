Maroclear : Fathia Bennis passe le flambeau

Après plus de quinze ans à la tête du dépositaire central, cette figure connue des marchés financiers cède son fauteuil à Mounir Razki, jusque-là représentant de Bank Al-Maghrib au sein de cette institution.

La Vie Eco a appris de sources internes chez le dépositaire central que l’assemblée générale ordinaire de Maroclear, tenue ce vendredi 20 janvier, a décidé de nommer Mounir Razki comme administrateur directeur général. Il vient remplacer Fathia Bennis, une figure connue des marchés financiers qui a occupé ce poste depuis 2007.

Mounir Razki était jusque-là administrateur de Maroclear représentant de Bank Al Maghrib au sein de Maroclear et occupait au sein de la Banque centrale le poste de directeur des opérations monétaires et de changes.