Maroc Telecom : L’activité portée par la Data et l’international

Au 3e trimestre de cet exercice, le groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,7 milliards de DH, en progression de 3,2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Au Maroc, les activités ont généré au cours des neuf premiers mois, un chiffre d’affaires de 14,7 milliards de DH, en quasi-stabilité sur un an. Les revenus du Mobile et du Fixe & Internet ressortent en légère baisse de 0,7% et 0,4% à 8,8 et 7,2 milliards de DH respectivement. Cependant, la Data a sauvé la mise avec une croissance de 5,5%.

A l’international, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 7,5% pour s’établir à 13,7 milliards de DH et ce, grâce à la bonne dynamique de la Data Mobile, en croissance de 27,4% et la performance du Mobile Money à +11,6%.

Ainsi, le résultat opérationnel consolidé de l’opérateur téléphonique a atteint 9,2 milliards de DH, en amélioration de 4%. Ce qui a permis au groupe de dégager un bénéfice en augmentation de 2,4%, à 4,6 milliards de DH. Au final, le groupe maintient un niveau soutenu d’investissements qui atteint 20,7% des revenus, hors fréquences et licences.

Rappelons que le groupe a contribué au fonds spécial séisme pour un montant de 700 MDH.