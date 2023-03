Ligne de crédit modulable du FMI : Ce qu’il faut savoir

Le Maroc satisfait l’ensemble des critères mis en place par le FMI pour accéder à la ligne de financement modulable du FMI, d’un montant de 5 milliards de dollars.

Cette facilité, tout comme la ligne de précaution et de liquidité (LPL) permet aux bénéficiaires de faire face aux chocs externes et de préserver leur stabilité macro-économique. A date, cinq pays ont tiré profit de ce mécanisme lancé en 2009 : le Mexique, la Pologne, la Colombie, le Chili et le Pérou. Il s’agit ainsi de pays dont les fondamentaux économiques sont les plus solides ; et le Maroc a déjà montré sa résilience économique et fait ses preuves en matière de mise en œuvre de politiques économiques saines.

Toutefois, l’économie marocaine reste exposée à la flambée des cours des produits énergétiques et alimentaires, aux répercussions de la récession économique dans la zone Euro et au durcissement des conditions financières internationales. D’où l’intérêt pour le Royaume, de bénéficier de cette ligne à titre de précaution.

Plusieurs critères d’éligibilité sont considérés par le FMI pour l’octroi de ce financement, à savoir la viabilité de la situation extérieure, la prédominance des flux privés dans le compte de capital, la viabilité budgétaire et soutenabilité de la dette publique et la maîtrise de l’inflation.

L’absence de problème de solvabilité des banques, la supervision efficace du secteur financier et l’intégrité et transparence des données statistiques sont également regardés de près par l’institution internationale.

Le Maroc a toutes les chances de son côté, puisque la directrice générale du FMI recommande l’approbation par le conseil d’administration du Fonds de cette ligne de financement.