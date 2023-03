Les innovations technologiques au service de l’assurance automobile

Le coup d’envoi de cette grande rencontre, qui réunit plus de 400 participants des quatre continents, assureurs, réassureurs, experts, etc., sera donné le 8 mars par les allocutions d’ouverture de Mohamed Hassan Bensaleh, président de la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR), Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Ûconomie et des finances, Othman Khalil El Alamy, président par intérim de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), et Olusegun Omosehin, président de l’Association nigériane des assureurs (NIA).

Les discours d’ouverture devraient converger pour affirmer que l’assurance automobile change aujourd’hui de visage. Les nouveaux engins de la mobilité soulèvent, pour l’assurance automobile, des questions sur les nouvelles méthodes pour appréhender les risques et leur couverture, et nécessairement sur des produits d’assurance personnalisés et adaptés en fonction des usages induits par les nouvelles tendances de la mobilité.

Aperçu des grandes tendances mondiales liées à l’innovation en assurance automobile, repenser l’assurance automobile pour la nouvelle génération de mobilité, défis posés par les progrès technologiques et l’essor des nouveaux modes de mobilité, le digital au service de l’assurance automobile, assurance automobile et initiatives de sécurité routière… autant de thématiques et de questions sur lesquelles seront interpellés les éminents spécialistes conviés à ce RDV de l’assurance.