Les dépenses de compensation en forte baisse de 96% à fin février

C’est la bonne nouvelle de ce début d’année au chapitre des finances publiques : les dépenses de compensation sont en chute libre à fin février 2023, selon les derniers chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). La baisse est de 5 milliards de dirhams par rapport au niveau de février 2022, année où les subventions du gaz, du sucre et de la farine avaient atteint des sommets.

De manière générale, les dépenses émises au titre du budget général ont été de 67,2 MMDH à fin février 2023, en baisse de 7,4% par rapport à leur niveau à fin février 2022, en raison du recul de 5,1% des dépenses de fonctionnement et de 36,6% des charges de la dette budgétisée (dette dont la maturité est égale ou supérieure à 5 ans).

A contrario, et c’est une bonne chose, les dépenses d’investissement se sont établies à 16,6 MMDH à fin février 2023 contre 15 MMDH un an auparavant, en hausse de 11,1%, suite à l’augmentation des dépenses des ministères de 24,8% et des dépenses des charges communes de 6,3%, souligne la TGR.

Côté recettes, elles sont en hausse de 11,6% sur la période de comparaison, grâce au bon comportement à la fois des recettes douanières nettes (13%), de la TIC sur les tabacs manufacturés (+24,4%), de la fiscalité domestique (+11,3%, avec +18,1% pour l’IS, +7,9% pour l’IR et +12,1% pour la TVA à l’intérieur) et des recettes non fiscales (+24%).

Au final, le déficit budgétaire est en nette amélioration. Le solde ordinaire ressort à -3,7 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 10,17 MMDH un an auparavant. Le déficit du Trésor se chiffre ainsi à 5,7 MMDH à fin février, compte tenu d’un solde positif de 14,7 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 11,36 MMDH à fin février 2022, compte tenu d’un solde positif de 13,8 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, indique la TGR.