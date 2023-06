Un sujet «complexe», «technique», «tentaculaire»… C’est peu dire que l’intégration des risques climat et ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) par les banques marocaines n’est pas une mince affaire. On a pu s’en rendre compte lors d’une rencontre, organisée par le cabinet PwC, autour de cette question, réunissant un parterre de professionnels, de banquiers…