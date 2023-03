Le système bancaire américain sous la menace de turbulences

La Réserve fédérale (Fed) s’est également engagée à prêter les fonds nécessaires à d’autres banques qui en auraient besoin pour honorer les demandes de retraits de leurs clients.

Ces mesures ont été prises conjointement par la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, la Fed et l’Agence de garantie des dépôts (FDIC), après consultation avec le président américain Joe Biden, selon le communiqué.

L’ensemble du dispositif témoigne des turbulences qui menacent le système bancaire américain, perturbé par le resserrement monétaire de la Fed à marche forcée.

Selon les observateurs, la hausse des taux a mis sous pression les banques, qui prêtent souvent à long terme, mais empruntent à court terme, les taux courts étant actuellement très supérieurs aux taux longs. Elle a aussi incité des clients à placer leur argent dans des produits financiers mieux rémunérés que les comptes courants et a bousculé le secteur des nouvelles technologies, gourmand en cash.

La vague de retraits qui a suivi a provoqué la défaillance de trois banques cette semaine, à savoir SVB, Signature Bank, mais aussi Silvergate Bank, plus petite, mais connue pour ses liens privilégiés avec le milieu des cryptomonnaies.

Signature Bank est la 21e banque américaine, avec des actifs estimés par la Fed à 110 milliards de dollars, à fin 2022, et 88 milliards de dollars de dépôts. Sa défaillance est la troisième plus importante de l’histoire des États-Unis, derrière SVB et Washington Mutual, en 2008.

« Aujourd’hui, nous prenons des mesures décisives pour protéger l’économie américaine en renforçant la confiance dans notre système bancaire », ont indiqué la Fed, Trésor et FDIC dans leur communiqué, ajoutant que « cette initiative va permettre au système bancaire américain de continuer à jouer son rôle vital de protection des dépôts et d’accès au crédit pour les ménages et entreprises ». Dans un communiqué, Biden a réagi en indiquant que les responsables de la faillite de la Silicon Valley Bank et de l’institution financière Signature Bank devront « rendre des comptes ».

« Je suis fermement dévoué à demander des comptes aux responsables de ce gâchis », a déclaré le président US, assurant que « le peuple américain et les entreprises américaines peuvent avoir confiance dans le fait que leurs dépôts bancaires seront là lorsqu’ils en auront besoin ».