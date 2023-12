Le pétrole finit l’année à moins de 80 dollars

Alors que le Brent a clôturé 2023 sur un prix de 77 dollars, son équivalent le WTI l’a terminé à 71,6 dollars. Depuis le début de cette année, ils sont en recul de 7% et 6,4% respectivement.

En fait, en dépit de la persistance de la poursuite du conflit au Proche-Orient, les prix de l’or noir continuent de reculer ; le marché ayant déjà intégré cette prime de risque dans les prix. Même l’annonce d’une diminution des stocks commerciaux de brut aux États-Unis la semaine dernière n’a pas aidé à soutenir les cours.

Il faut dire aussi que les efforts de l’Opep+ pour réduire la production, sont restés inefficaces pour stimuler l’appétit pour le pétrole cette année. L’Opep et ses partenaires ne contrôlent désormais qu’à peine plus de la moitié de la production mondiale de brut (50 millions de barils par jour), selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), soit la part la plus faible, depuis la mise en place de l’Opep+ en 2016.

D’autant que le retrait de l’alliance le 21 décembre dernier de l’Angola, pays qui refuse de réduire sa production, a exposé les tensions au sein du groupe au grand jour. Selon Reuters, cela signifie que l’Opep aura du mal à assouplir les réductions de production, à moins que la demande mondiale de pétrole ne s’accélère ou que le groupe ne soit prêt à accepter une baisse des prix.

Une reprise en 2024 ? Les prévisions restent compliquées compte tenu des conditions actuelles. Toutefois, l’Opep maintient ses pronostics de croissance de la demande mondiale de pétrole, prévoyant une croissance économique de 2,6 % pour l’année 2024. Pour l’Organisation, l’amélioration continue de l’activité économique, la stabilité des activités manufacturières et des transports, principalement en Chine, au Moyen-Orient, en Inde et en Amérique latine, devraient représenter l’essentiel de la consommation de pétrole.

De son côté, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a revu à la hausse la demande de pétrole pour l’année prochaine. La consommation mondiale de pétrole augmentera de 1,1 million de barils par jour l’année prochaine. Ce qui représente une hausse de 130 000 b/j par rapport à ses prévisions précédentes.