L’AMMC lance un portail dédié au financement collaboratif

L’AMMC a créé sur son site web un portail spécial « Financement Collaboratif », plus connu sous le nom de crowdfunding et ce, afin d’accompagner les futurs acteurs de ce mode de financement dans le déploiement du nouveau dispositif d’agrément des plateformes et le grand public dans la compréhension de ce nouveau mécanisme. Cette initiative vient suite à la publication au Bulletin officiel de la circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n°01/23 relative aux Sociétés de Financement Collaboratif réalisant des opérations de catégorie «investissement».

Ainsi, toute personne intéressée, peut prendre attache avec l’AMMC pour toute demande d’informations sur le dispositif ou sur le processus d’agrément.

Par ailleurs, des séances d’information seront prochainement organisées par le régulateur, à l’occasion de présentations de guides sur le cadre régissant le Crowdfunding au Maroc.