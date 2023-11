L’AMMC donne son feu vert à l’IPO de CFG Bank

Après avoir reçu le feu vert, le 16 novembre dernier, de l’Assemblée générale des actionnaires pour son introduction en Bourse, CFG Bank vient de recevoir dans la foulée celui du gendarme du marché. L’AMMC a en effet visé, mercredi, le prospectus relatif à l’IPO par augmentation du capital social réservée au public de la banque. Un total de 5.454.545 nouvelles actions de catégorie «A» seront émises, à un prix de souscription de 110 dirhams l’action, soit 20 dirhams à titre de nominal et 90 dirhams à titre de prime d’émission.

L’apport total de l’augmentation de capital sera d’un montant de 599.999.950 dirhams, dont 109.090.900 dirhams à titre de nominal et 490.909.050 de dirhams à titre de prime d’émission. Les actions seront admises au Marché principal, compartiment «Principal F» de la Bourse des valeurs.

La période de souscription est comprise entre le 30-11-2023 et le 7-12-2023. La date de cotation des nouvelles actions est fixée au 18 décembre 2023. À noter que pour cette opération, CFG Bank est accompagnée par 5 banques conseils : CFG Finance, Upline Corporate Finance, BMCE Capital Conseil, CDG Capital et Attijari Finances Corp.

Sur les objectifs de l’opération, CFG Bank indique dans la note d’information qu’elle vise à renforcer les fonds propres pour accompagner la croissance rapide du bilan et améliorer les ratios prudentiels de la banque. Il s’agit en outre d’accroître la notoriété de la banque et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public. L’opération vise également à abaisser le coût du capital de la banque et ouvrir le capital aux salariés et aux clients de CFG Bank et les associer à la croissance future de la société.