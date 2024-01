IDE : Un flux net de 8 milliards de DH à fin novembre

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) se sont établis à près de 8 milliards de dirhams (MMDH) durant les onze premiers mois de l’année 2023, en repli de 66,7% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes. Cette évolution couvre une baisse des recettes des IDE de 18,8% à 29,33 MMDH et une augmentation des dépenses de 73,5% à près de 21,42 MMDH, explique l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Les investissements directs Marocains à l’Etranger (IDME), eux, se sont situés à 23,64 MMDH. De leur côté, les cessions de ces investissements ont porté sur un montant de 15 MMDH, en hausse par rapport à la même période de l’année précédente. En dehors des instruments de dette intragroupe et des bénéfices réinvestis, le flux net des prises de participation reste quasiment stable (-0,7%).