IAM: BKGR recommande de conserver le titre dans les portefeuilles

La cellule analyse et recherche de BMCE Capital estime qu’à la fin de cet exercice, le groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires de 36,5 milliards de DH, en progression de 21% par rapport à 2022. Il devrait profiter de la croissance des filiales, limitant ainsi la perte continue des parts de marché sur les segments mobile et fixe. La capacité bénéficiaire, elle, devrait ressortir à 5,5 MMDH, soit une augmentation significative de 98,7%, compte tenu de la non récurrence de l’astreinte imposée par l’ANRT de 2,45 MMDH et du contrôle fiscal de 618 MDH. Toutefois, cette évolution devrait être atténuée par le don au Fonds 126 de 700 MDH. Retraité de ces éléments exceptionnels, le RNpg de Maroc Telecom devrait progresser de 1,1% seulement.

Pour l’exercice 2024, BKGR prévoit une amélioration des revenus de 1,3% à 37 MDH, toujours sous l’hypothèse d’une poursuite de la croissance des filiales et d’une stagnation de l’activité au Maroc.

Sur le plan juridique et réglementaire, l’opérateur est toujours confronté à un litige concernant la plainte déposée par Wana sur le découpage, pour un montant de 6,85 MMDH. Par ailleurs, l’obtention de la co-organisation de la coupe du monde 2030 devrait accélérer le déploiement de la 5G et nécessiter alors des investissements conséquents à l’horizon 2030.