Holmarcom – Crédit du Maroc : Une acquisition pour gagner en (banc-) assurance

Avec la prise de contrôle du Crédit du Maroc, les Bensalah intègrent le cercle restreint des familles détenant un établissement bancaire. Et pour un groupe multimétiers comme Holmarcom, détenir une banque c’est un peu le Graal. Surtout quand ce même conglomérat est déjà présent sur le marché de l’assurance, avec AtlantaSanad, l’une des compagnies les plus dynamiques du secteur. Pour Farid Mezouar, directeur général de la plateforme FL Markets et spécialiste des marchés financiers, cette prise de contrôle coule presque de source : «Il s’agit d’une évolution naturelle des choses, car Holmarcom avait érigé le renforcement de son pôle financier comme une priorité», rappelle-t-il. Le groupe avait en effet opéré, en 2019, une réorganisation structurelle de son pôle financier avec la création de Holmarcom Finance Company, holding destinée à rassembler l’ensemble des participations détenues dans les activités financières avec trois objectifs : renforcer sa position dans le secteur des assurances, diversifier ses métiers financiers et accélérer son expansion en Afrique subsaharienne.

Une fusée à trois étages

Le premier étage de cette fusée, à savoir le renforcement des activités d’assurance, s’est matérialisé, d’une part, par la fusion des deux entités du groupe, les compagnies Atlanta et Sanad en septembre 2020, et, d’autre part, par l’implantation en Afrique. «AtlantaSanad, issue d’une fusion réussie, détient déjà une part de marché d’environ 11% dans le secteur des assurances», fait remarquer Farid Mezouar. En non-Vie, la part de marché est de 15%, ce qui fait de l’ensemble AtlantaSanad la deuxième compagnie d’assurance dans cette branche. En outre, ajoute notre expert, Holmarcom Insurance Activities, qui a accueilli en 2021 dans son tour de table la Société financière internationale, est présente en Côte d’Ivoire depuis 2017 (Atlanta Assurances) et au Kenya depuis 2021 (The Monarch Insurance).

La diversification des métiers financiers, de son côté, consiste essentiellement dans ce positionnement dans l’activité bancaire. Laquelle permet de développer des synergies avec l’assurance. Ce qui positionne le nouveau couple Crédit du Maroc/AtlantaSanad sur la même ligne stratégique de mastodontes de la place que sont les tandems Attijariwafa bank/Wafa Assurance ou Bank of Africa/RMA. «Le développement de la bancassurance est une source de synergies, surtout que ce canal draine 30% du marché de l’assurance, qui a dépassé les 50 milliards de dirhams de primes en 2021», indique Farid Mezouar.

Gagner des parts de marché

Sachant qu’au Maroc l’activité se concentre essentiellement sur les assurances de personnes et l’assurance-crédit, la prise de contrôle d’un réseau bancaire permet de simplifier et rendre plus efficaces les synergies, surtout «quand la banque et la compagnie d’assurance appartiennent au même groupe», explique-t-il. Ce levier de la bancassurance devrait également favoriser la pénétration des marchés africains dans le cadre d’une stratégie win-win. Toutefois, tempère notre interlocuteur, «à ce stade, il faudra d’abord se concentrer sur le développement au Maroc, à moins qu’une opportunité se présente». Ce développement au Maroc passe par «un changement progressif» au sein du Crédit du Maroc, estime-t-on chez Holmarcom, et par la transformation de la banque, qui dispose «de fondamentaux solides et d’un fort pote ntiel».

Holmarcom a en effet mis la main sur une banque bien positionnée dans le paysage financier marocain, présente sur l’ensemble des métiers bancaires (financement, investissement, épargne, bancassurance, gestion d’actifs, leasing, banque privée, etc.). «Crédit du Maroc est une banque universelle et généraliste avec 265 agences et 2 400 collaborateurs. La banque est ancrée dans l’histoire du Royaume depuis plus de 90 ans», rappelle Farid Mezouar. Il s’agit désormais de la moderniser, en s’appuyant sur les nouvelles technologies disruptives et en misant davantage sur les activités de conseil à forte valeur ajoutée.

une banque conquérante

«Crédit du Maroc détient une part de marché d’un peu moins de 5 % dans les crédits bancaires. Ainsi, en s’adossant à Holmarcom, la banque peut très bien renforcer son positionnement dans le paysage bancaire en tant qu’opérateur financier moderne», fait savoir Mezouar.

Le pari est donc de faire du Crédit du Maroc, qui s’est déjà dotée d’une nouvelle identité visuelle, une banque moderne, conquérante, à même de bousculer les positions et de gratter des parts de marché aux concurrents. Le challenge n’est pas mince : Au 31 décembre 2021, Crédit du Maroc occupe la huitième place en termes de parts de marché des crédits.

Toutefois, elle peut s’appuyer sur son solide bilan pour rattraper son retard. «Crédit du Maroc présente un projet industriel attractif. La banque est une bonne affaire, car les derniers résultats sont satisfaisants, avec notamment un bon ratio de solvabilité et une politique prudente en matière de risque», résume notre expert.

Le groupe Holmarcom détient par ailleurs une participation de 12% dans une autre banque de la place, CIH Bank. De quoi imaginer un rapprochement entre les deux entités pour gagner en taille critique? «Ce n’est pas forcément à l’ordre du jour», répond Farid Mezouar, qui explique que les compagnies d’assurance détiennent des participations dans les banques autant pour entretenir de bonnes relations que pour réaliser des placements financiers juteux. Il cite à cet égard AtlantaSanad qui détient aussi une participation de 8% dans le capital de la BMCI. Il n’empêche qu’avec la prise de contrôle majoritaire d’un établissement de crédit, le cash-game peut bien changer les choses…

Transaction

Holmarcom Finance Company a déclaré, le 6 septembre, avoir acquis sur le marché de blocs 5,54 millions d’actions du Crédit du Maroc au cours unitaire de 545,2 dirhams, soit une transaction à plus de 3 milliards de dirhams. En plus de cette part correspondant à 50,9% du capital, Holmarcom détient aussi à travers AtlantaSanad quelque 12,6 % des parts de la banque. Soit 63,7% en tout, en attendant l’acquisition, d’ici dix-huit mois, de 15% additionnels encore détenus par Crédit Agricole France.

un conglomérat familial patiemment construit

L’acquisition du Crédit du Maroc vient marquer une nouvelle phase dans le développement du groupe Holmarcom, ponctuant 60 ans de croissance et de diversification. Flash-back.

Aujourd’hui considéré comme un acteur de premier plan de l’économie marocaine et comme l’un des symboles du capitalisme marocain triomphant, le groupe Holmarcom raconte une histoire de plus de 60 ans, indissociable de la famille Bensalah et de son fondateur, feu Abdelkader Bensalah. C’est ce dernier, originaire de l’Oriental et considéré comme visionnaire par ceux qui l’ont côtoyé, qui a mis le groupe sur la voie du succès et de la croissance, à travers une politique de diversification menée tambour battant, aboutissant à la prise de contrôle des Eaux Minérales d’Oulmès, du Comptoir Métallurgique Marocain, ou encore d’Orbonor Textile et d’Orbonor Céréales. Au début des années 70, le groupe s’ouvre même la porte du marché des assurances par l’achat de l’Entente, Al Amane et Atlanta.

Après le décès du patriarche en 1993, son fils Mohamed Hassan Bensalah prend les rênes du groupe, épaulé par ses sœurs, Miriam Bensalah-Chaqroun, Kenza Bensalah et Fatima-Zahra Bensalah. Ensemble, ils pérennisent le patrimoine familial en restructurant le groupe et en l’internationalisant, notamment en Afrique.

L’acquisition du Crédit du Maroc vient en quelque sorte parachever cette phase qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour le conglomérat. Présent dans des métiers aussi divers que la finance, l’agro-industrie (Juice & Nectar, Huiles d’olives de la Méditerranée, Somathes, Denia Holding,…), la distribution et la logistique (Mass Céréales Al-Maghreb, Yellow Rock,…), le transport aérien (Air Arabia), ou l’immobilier (Cap Tingis, Manazil Développement,…), le groupe Holmarcom compte aujourd’hui plus de 6.000 collaborateurs, 3 sociétés cotées à la Bourse de Casablanca, avec une présence dans 6 pays du continent africain. Côté revenus, le groupe affiche en 2021 un chiffre d’affaires de 11,4 milliards de dirhams (contre 9 milliards de DH en 2019), dont 48% sont réalisés par le pôle finance et 32% par le pôle logistique. Le total bilan du groupe dépasse quant à lui 27,6 milliards de DH.