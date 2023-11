La gestion collective au Maroc se diversifie de plus en plus. Elle suit les évolutions mondiales et les besoins des investisseurs. Bien que les fonds gérés par les sociétés de gestion, toutes catégories confondues, ne crèvent pas les plafonds, l’activité continue de se développer. Bonne tenue des OPCVM Aux dernières statistiques de l’ASFIM, l’actif net…