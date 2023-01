GAFI : Le Maroc sortira-t-il enfin de la liste grise ?

Dernière ligne droite pour l’éventuelle sortie du Maroc de la fameuse liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Les experts de cet organisme intergouvernemental effectueront une visite de terrain à partir de ce 16 janvier 2023 afin de s’enquérir des réalisations et des avancées du Maroc dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

A l’issue de cette visite, il sera décidé le maintien ou non du Maroc dans cette liste grise. La visite représente en effet la dernière étape ultime pour la sortie du Maroc de ladite liste, et tout tend vers une issue favorable pour le pays. Rappelons que lors de la dernière réunion plénière du GAFI, tenue les 20 et 21 octobre 2021, les membres de l’organisme avaient salué les efforts du Royaume en particulier au niveau législatif et réglementaire.

«Le Maroc a substantiellement complété son plan d’action et a parachevé le cadre législatif et les mesures en vue de se conformer aux normes internationales. Le Royaume a accompli des réformes fondamentales dans ce sens comme l’amélioration du suivi et le renforcement du cadre de suivi de la conformité avec les institutions financières, le partage des résultats de la gestion des risques, ainsi que l’évaluation et la diversification des déclarations sur les transactions suspectes», précise le GAFI.

Ces avancées justifient ainsi, selon le Groupe, une évaluation sur place afin de vérifier si la mise en œuvre des réformes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du pays, a effectivement commencé et que l’engagement politique nécessaire est en place pour soutenir la mise en œuvre dans le futur.

De son côté, l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) avait précisé que la décision d’entamer une visite de terrain reflétait la conviction du GAFI que le Maroc a accompli tous les axes inclus dans le plan d’action de son processus d’évaluation.

A noter que ce plan d’action a été approuvé entre le Royaume du Maroc et le Groupe d’action financière en février 2021.