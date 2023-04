Forbes. Moins de milliardaires dans le monde

La fortune totale des milliardaires a également chuté de 500.000 milliards de dollars, pour se situer à 12.200 milliards de dollars, ajoute le magazine, qui vient de publier sa liste annuelle des personnalités les plus riches au monde.

Cette baisse est due aux turbulences qui ont frappé les marchés publics et privés dans le globe, ajoute Forbes.

Au total, 254 personnes ont perdu leur statut de milliardaire, notamment le fondateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX Sam Bankman Fried, le musicien Kanye West, ainsi que des dizaines de magnats de la technologie.

Une personne a quitté le club des milliardaires par choix, indique le magazine américain, précisant qu’il s’agit d’Yvon Chouinard, qui a fondé l’entreprise de vêtements de plein air Patagonia.

Chouinard a fait don de son entreprise à un trust et à une organisation à but non lucratif luttant contre la crise environnementale en septembre 2022, explique la même source.

Les grands gagnants au cours des 12 derniers mois incluent le détaillant espagnol Amancio Ortega (+ 17,7 milliards de dollars), le magnat chinois du commerce électronique Colin Zheng Huang (+ 18,9 milliards de dollars) et le roi du charbon indonésien Low Tuck Kwong (+ 21,8 milliards de dollars).

“Personne n’a connu une meilleure année que Bernard Arnault, qui est numéro 1 sur la liste des milliardaires du monde pour la première fois”, souligne le magazine.

Des ventes et des bénéfices record ont propulsé vers de nouveaux sommets les actions de son groupe des produits de luxe LVMH, qui incluent une série de marques, telles que Louis Vuitton, Christian Dior et Tiffany.

Le Français, dont la fortune est estimée à environ 211 milliards de dollars, a amasé 53 milliards de dollars de plus au cours de l’année écoulée grâce à un bond de 18% des actions de LVMH, ce qui lui a valu un gain plus important que tout autre milliardaire de la planète.

C’est la première fois qu’un citoyen français arrive en tête du classement des milliardaires du monde, qui a débuté en 1987, note la même source.

Elon Musk, qui occupait la première place l’année dernière, a glissé au second rang, ajoute Forbes.

Les actions de son constructeur de voitures électriques Tesla ont chuté de près de 50% après l’annonce en avril 2022 de son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, en partie à cause des inquiétudes concernant les 23 milliards de dollars d’actions Tesla qu’il a vendues pour aider à financer l’accord.

Même avec sa société privée de vols spatiaux SpaceX atteignant de nouveaux sommets de valorisation, Musk vaut toujours 39 milliards de dollars de moins qu’il y a un an.

La perte de richesse de Musk est la deuxième après celle du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, qui est la troisième personne la plus riche du monde, avec 114 milliards de dollars.

Bezos a perdu 57 milliards de dollars en 2022 à cause d’une baisse de 38% des actions du géant du commerce électronique.

Toujours selon Forbes, les États-Unis est le pays qui compte le plus de milliardaires (735), suivi par la Chine (495), l’Inde (169) et l’Allemagne (126).

Les personnes les plus riches de la planète sont encore majoritairement des hommes, note le magazine américain, qui recense 337 femmes dans le classement de cette année, contre 327 en 2022, soit environ 13% de la liste, contre 12% auparavant.

La femme la plus riche au monde reste la Française Françoise Bettencourt Meyers (80,5 milliards de dollars), dont le grand-père a fondé L’Oréal.