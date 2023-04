Forbes Middle East : 4 banques marocaines dans le top 50 régional

Attijariwafa bank, la Banque centrale populaire, Bank of Africa et CIH Bank figurent au palmarès des 50 plus importantes banques de la région Mena (Middle East and North Africa) établi par le magazine Forbes Midlle East.

Dans un classement très largement dominé par les banques du Golfe, les établissements marocains tirent leur épingle du jeu. Attijariwafa bank est la mieux classée des banques du Royaume (et d’Afrique du Nord), avec la 18e position de ce classement. Celui-ci se base sur les données collectées auprès des banques de la région Mena cotées en bourse et classées en fonction de leur valeur marchande déclarée au 28 février 2023.

Avec une Market Value de 8,7 milliards de dollars, Attijariwafa bank, présidée par Mohamed El Kettani, est la plus grande banque du Maroc et l’une des plus importantes d’Afrique, rappelle Forbes Middle East. En avril 2022, elle comptait 10,6 millions de clients avec des opérations dans 26 pays. Le résultat net d’Attijariwafa bank a grimpé de 21,1% en 2022 pour atteindre 714 millions de dollars, souligne la même source.

La Banque centrale populaire se classe au 24e rang (Market Value de 4,7 milliards de dollars). Présent dans 32 pays, dont 18 pays en Afrique, le groupe sert 9 millions de clients, rappelle la publication. Le bénéfice net consolidé de la banque présidée par Mohamed Karim Mounir s’est établi à 335 millions de dollars en 2022.

Bank Of Africa est 32e de ce classement (Market Value de 3,4 milliards de dirhams). La banque présidée par Othman Benjelloun est présente dans 32 pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Elle emploie près de 14.900 personnes dans 2.000 agences au service de 6,6 millions de clients. En 2022, le bénéfice net a augmenté de 15% pour atteindre 225,9 millions de dollars.

CIH Bank, enfin, est classée à la 49e position (Market Value de 953 millions de dollars). La banque présidée par Lotfi Sekkat sert plus de 1,1 million de clients à travers plus de 301 agences au Maroc. En février 2023, CIH Bank a acquis BMCI Asset Management, filiale de BMCI spécialisée dans la gestion d’OPCVM, l’opération devant être finalisée au premier semestre 2023, rappelle la publication.

Comme signalé plus haut, les banques des pays du CCG dominent ce classement avec 41 banques, représentant 82 % de la liste. L’Arabie saoudite et les EAU sont les pays les plus représentés, avec 10 entités chacune. La première place est occupée par la banque saoudienne Al Rajhi Bank dont la valeur atteint 75 milliards de dollars.