Finances publiques : Un taux de couverture de 102,5% à fin novembre

À fin novembre 2023, le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires a été de 102,5% contre 98,9% un an auparavant. Ainsi, 48,3% de ces recettes ont été consacrées aux dépenses de personnel, 26% aux dépenses de matériel, 11,2% aux charges en intérêts de la dette, 8,4% aux émissions au titre de la compensation et 3,6% aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.

Dans le détail, les dépenses émises au titre du budget général ont atteint 453,3 milliards de dirhams, en hausse de 17% par rapport à leur niveau une année auparavant, en raison de l’augmentation de 3,5% des dépenses de fonctionnement et de 21,6% des dépenses d’investissement. Les charges de la dette budgétisée, elles, se sont alourdies de près de 56% consécutivement à la progression de 80% des remboursements du principal à 81 milliards de dirhams et de 16,2% des intérêts de la dette à 32,1 milliards. Toutefois, les émissions de dépenses au titre de la compensation poursuivent leur baisse, pour atteindre 24 milliards de dirhams, soit un recul de 21,5% sur une année.

Pour leur part, les recettes ordinaires se sont établies à 285 milliards de dirhams, en croissance de 8,6%. Ceci s’explique par l’augmentation des recettes fiscales de 3,7% pour se situer à 244 milliards de dirhams et des recettes non fiscales de 50,5% à 41 milliards.

Il en ressort ainsi un déficit budgétaire qui s’est creusé à 50,5 milliards de dirhams contre 41,7 milliards, à la même période de l’année précédente.

Pour couvrir ce déficit, le Trésor a fait appel aux adjudications pour un montant net de 35,6 MMDH contre 7,8 MMDH un an auparavant