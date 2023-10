Euro numérique : La BCE lance la phase préparatoire du projet

La phase préparatoire jettera les bases d’un éventuel euro numérique, les travaux se concentrant notamment sur la rédaction du recueil de règles et la désignation de prestataires pour la mise au point d’une plateforme et d’une infrastructure, a indiqué la BCE dans un communiqué.

Cette décision fait suite à la conclusion de la phase d’étude entamée par l’Eurosystème en octobre 2021 pour évaluer de possibles modèles de conception et de distribution d’un euro numérique, a précisé la même source.

À partir des résultats tirés de cette phase, la BCE a conçu un euro numérique qui serait largement accessible aux particuliers et aux entreprises, et distribué par des intermédiaires supervisés, comme les banques.

Tel qu’envisagé à ce stade, l’euro numérique serait une forme numérique d’espèces qui pourrait être utilisée pour tous les paiements numériques dans l’ensemble de la zone euro. Il serait largement accessible, gratuit pour les utilisations de base et disponible à la fois en ligne et hors ligne, selon la BCE.

Ainsi, il offrirait le plus haut niveau de confidentialité et permettrait aux utilisateurs d’effectuer des paiements instantanés en monnaie de banque centrale. Il pourrait être utilisé entre particuliers, dans les points de vente, pour des achats en ligne et pour des transactions avec les administrations publiques.

La phase préparatoire comportera également des tests et des expérimentations afin de mettre au point un euro numérique qui réponde à la fois aux exigences de l’Eurosystème et aux besoins des utilisateurs, en termes, par exemple, d’expérience utilisateur, de confidentialité, d’inclusion financière et d’empreinte environnementale.

“Nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers les paiements numériques, et nous devrions donc nous préparer à émettre un euro numérique parallèlement aux espèces. Un euro numérique renforcerait l’efficacité des paiements européens et contribuerait à l’autonomie stratégique de l’Europe”, a souligné Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE et président du groupe de travail de haut niveau sur un euro numérique.

Dans deux ans, la BCE décidera de lancer ou non la phase suivante des préparatifs, afin d’ouvrir la voie à l’émission et au déploiement éventuels d’un euro numérique.