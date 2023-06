Dette : Le Maroc plus crédible que jamais sur la scène internationale

A l’occasion de la 1ère édition de la conférence «Bloomberg New Economy Gateway Africa», organisée à Marrakech, l’experte a estimé que la réussite des dernières émissions de dette du Maroc, démontre le confort que les investisseurs internationaux ont par rapport au Maroc.

«Ce qui est particulièrement intéressant est que le Maroc a travaillé depuis plusieurs années sur sa notation de crédit et sur ses relations avec les investisseurs” » a souligné la DG de GSA, société créée en 2019, chargée du conseil des gouvernements et autres entités souveraines sur toutes leurs problématiques stratégiques, économiques et financières.

Rappelons que la première émission sur le marché financier international réalisée plus de dix ans auparavant, sur la maturité 30 ans, a été couronné d’un grand succès. De plus, le Maroc a réussi à s’endetter dans des conditions extrêmement intéressantes et ce, en dépit du niveau élevé des taux.

Sur le marché domestique, l’experte a fait savoir que le Royaume a, depuis longtemps, développé un marché domestique extrêmement actif. Ce qui représente une condition importante pour le financement des économies, non pas seulement auprès des banques mais aussi auprès des autres investisseurs. Toujours selon la directrice générale de GSA : «les pays qui ont pu développer un marché domestique actif sont ceux qui expriment plus de résistance en période de crises».