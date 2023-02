Crédit bancaire : Les taux en hausse au quatrième trimestre 2022

L’effet de la première hausse du taux directeur de 50 pbs, décidée par la banque centrale en septembre dernier, a produit ses effets sur les taux des crédits bancaires appliqués à la clientèle lors du dernier trimestre de l’année 2022. Le taux moyen global a augmenté de 26 pbs par rapport au trimestre précédent, passant de 4,24 à 4,50%, selon les dernières données publiées par Bank Al-Maghrib.

Par objets économiques des crédits, la hausse la plus importante concerne les facilités de trésorerie dont les taux se sont établis à 4,35%, soit 38 pbs de plus que lors du trimestre précédent.

Les taux des crédits à l’équipement ont augmenté de 26 pbs sur la période, passant de 4,14 à 4,16%, tandis que ceux des crédits à la consommation n’ont connu qu’une légère hausse de 1 pbs pour s’établir à 6,40%

Pour les crédits immobiliers, les taux ont augmenté de seulement 15 pbs en moyenne au cours du quatrième trimestre, passant de 4,69% au troisième trimestre à 4,84%.

Par secteur institutionnel, le taux appliqué aux crédits aux particuliers s’est situé à 5,72% et celui des prêts aux entreprises non financières à 4,30%.

Pour les crédits aux entreprises non financières privées, le taux les assortissant s’est établi à 4,40%, avec un taux de 4,19% pour les grandes entreprises (GE) et de 5,04% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

La diffusion de la hausse du taux directeur aux taux des crédits bancaires devrait se poursuivre au cours du premier trimestre 2023, d’autant que la banque centrale a procédé à une nouvelle augmentation de son taux directeur de 50 pbs, en décembre dernier. L’ampleur de cette diffusion sera connue lors de la prochaine enquête de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs relative au premier trimestre 2023.