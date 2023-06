Crédit bancaire : L’encours en baisse de 1% à fin mai

Depuis le début de l’année et jusqu’à fin mai, l’encours du crédit bancaire a affiché un recul de 1%, pour s’établir à 1 048 MDH. Cette baisse est tirée notamment par les comptes débiteurs et crédits de trésorerie dont l’encours a perdu 4,7% à 251 milliards de DH. De même pour celui des prêts accordés aux promoteurs immobiliers qui a accusé un retrait de 4,5% à 52,5 milliards de DH. Il faut dire aussi que la quasi-stagnation de l’encours destiné à l’habitat à 0,8%, soit 241 milliards de DH et de celui des crédits à la consommation à 0,7% (57,8 MMDH), n’a pas permis à l’encours global de performer au terme des cinq premiers mois de l’année.

En parallèle, l’encours des crédits réservés à l’équipement a légèrement augmenté de 1,2% pour atteindre 182 MMDH, contre une baisse des créances diverses dur la clientèle de 3% à 164 MMDH.

Dans ces conditions, les créances en souffrance continuent d’augmenter avec un encours de 93 MMDH, soit une croissance de 4,6%. Ce qui a aggravé le taux de sinistralité de 5 points de base, à 8,9%. Toutefois, sur une année glissante, il s’est maintenu à son niveau.