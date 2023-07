Contrat d’Assistance : Voyager en toute assurance

Qui dit été, dit voyage, dit destination… Et plusieurs Marocains, privés de voyage à l’étranger pendant la crise sanitaire, comptent faire une escapade hors du Royaume en cette année. Et nul ne peut ignorer la nécessité de disposer d’une assurance voyage, d’abord pour décrocher son visa, mais surtout pour se prémunir contre plusieurs risques lors d’un séjour à l’étranger.

Elle n’est pas obligatoire dans tous les pays du monde, mais reste fortement recommandée même dans les États qui ne l’exigent pas. Les fondamentaux à retenir…

Assistance ou assurance ?

Les appellations diffèrent. Au moment de la souscription, l’on entend parler de contrat d’assurance, comme de contrat d’assistance. Comment faire le distinguo ? En fait, tout est imbriqué. Le contrat d’assurance voyage est un contrat d’assistance, sachant que cette dernière est elle-même une catégorie d’assurance. Elle ne peut donc être commercialisée que par des entreprises agréées pour les opérations d’assistance, au nombre de cinq au Maroc.

Si l’assurance couvre les conséquences financières liées à des évènements tels que les accidents, les maladies, les dommages matériels, et prévoit ainsi une indemnisation pécuniaire ; l’assistance, de son côté, fournit des prestations d’aide aux assurés en cas d’urgence, dans des situations inattendues. Elles sont surtout de nature logistique.

Garanties : à chaque assureur sa partition

Contrairement à l’assurance automobile, aucune disposition légale n’oblige les compagnies à inclure telle ou telle garantie. Du coup, elles varient d’un contrat à un autre, selon les compagnies et le montant de la prime correspondante. Ces contrats sont généralement requis par les consulats pour l’obtention d’un visa de court séjour.

Pour le Schengen par exemple, une directive européenne stipule que cette assurance voyage doit être valable sur l’ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour de l’intéressé. Elle doit contenir une garantie de rapatriement pour raison médicale et une autre de prise en charge de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence à hauteur d’au moins 30.000 euros. Cette assurance peut comprendre également l’envoi de pièces détachées à l’étranger, l’avance de fonds en cas de vol ou de perte des papiers et des moyens de paiement et même la prise en charge des frais d’hôtel. Elle peut également prévoir la prise en charge des honoraires d’avocat, si l’assuré se trouve impliqué dans une affaire judiciaire, et l’avance d’une caution pénale. Ainsi, ces garanties sont intégrées dans la plupart des assurances commercialisées au Maroc, en plus de la couverture liée au transport médical.

Délai de couverture et de déclaration

Tout sinistre doit obligatoirement être déclaré à l’assureur, au plus tard, dans les cinq jours de sa survenance. Par email, fax, courrier ou en appelant le numéro d’assistance, la déclaration doit être faite rapidement. Il est important de contacter l’assureur avant d’engager toute dépense à l’initiative de l’assuré. Autrement, tout droit au remboursement ou à l’indemnisation pourrait être perdu.

Entre autres informations à délivrer : le nom et le lieu de la personne assurée, le numéro de son contrat d’assistance, la date, la nature, les circonstances, la cause et les conséquences connues ou présumées du sinistre. Il faut savoir que les contrats d’assistance voyage incluent généralement une clause qui limite la durée de couverture pour des séjours n’excédant pas 90 jours consécutifs, notamment pour ceux relatifs à la zone Schengen. Ce qui signifie que les prestations d’assistance ne sont valables que pendant une période maximale de 90 jours consécutifs à partir du début du voyage. Tout comme l’assurance automobile, ce contrat d’assurance peut être reconduit de manière tacite, sans que cela n’excède une année.

N’oubliez pas votre carte verte

Pour ceux qui voyagent en voiture, la carte verte est exigée. Il s’agit d’un «certificat international d’assurance automobile» qui est émis par le Bureau central marocain d’assurance. Ce dernier atteste que le véhicule est bel et bien assuré dans le cadre de la responsabilité civile automobile obligatoire et permet ainsi de circuler en voiture dans les pays membres de ce système auquel le Maroc a adhéré en 1969.

Ce document est délivré sur demande de l’assuré et permet de protéger les victimes des accidents de la voie publique causés par des véhicules en circulation internationale. En cas de sa non-possession, le propriétaire est passible d’une poursuite pénale.