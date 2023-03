Conseil de BAM : CDG Capital Insight anticipe une nouvelle hausse du taux directeur

A l’approche du premier Conseil de Bank Al-Maghrib de l’année, qui se tiendra le 21 mars, analystes et économistes se livrent au jeu des pronostics sur l’évolution du taux directeur. Pour CDG Capital Insight, le resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale devrait se poursuivre, dans la continuité des deux hausses du taux directeur décidées par la Banque centrale en septembre et décembre 2022.

«Nous pensons qu’il est plus probable que le Conseil de Bank Al-Maghrib augmente, pour la troisième fois consécutive, le taux directeur, avec une nouvelle hausse prévue de 50 points de base, ramenant ainsi, le taux directeur à 3%», souligne la CDG Capital Insight dans une note analytique.

L’argumentaire de la société de recherche repose sur plusieurs faits majeurs caractérisant le comportement des sphères monétaire, financière et réelle, aussi bien au niveau national qu’international.

Sur le plan national d’abord, CDG Capital Insight met en avant «la persistance des dérapages inflationnistes, alimentaires et non alimentaires», impactant aussi bien la composante globale que sous-jacente. Ce qui laisse présager une durabilité de l’inflation en liaison, notamment, avec la poursuite du processus de la transmission de la hausse des prix des biens échangeables vers les biens non échangeables.

Autres arguments qui plaident pour un resserrement de la politique monétaire : la forte reprise des crédits, en dépit de la réaction partielle des taux débiteurs face à la hausse de 100 points de base du taux directeur, et la poursuite de l’accélération de la masse monétaire, notamment la composante liquide compte tenu des niveaux toujours bas des taux créditeurs bancaires. «La transmission des deux hausses du taux directeur, de 100 pbs en T4-2022, vers les taux débiteurs et créditeurs demeure partielle. De même, l’impact escompté sur la distribution des crédits (canal crédit) n’est pas encore recensé», résume le département recherche de CDG Capital.

Les perspectives favorables de la croissance économique en 2023 compte tenu principalement du bon déroulement de la saison agricole 2022/2023, sont également mis en avant.

Sur le plan international ensuite, la société de recherche met en avant la poursuite du resserrement des politiques monétaires, adoptées par la quasi-majorité des banques centrales au niveau international, bien que certaines Banques ont ralenti leur rythme et d’autres ont marqué un temps d’arrêt tout en surveillant la transmission vers l’économie réelle.

Toutefois, poursuit-on, «les signes de surchauffe économique avec des taux de chômage historiquement bas pourraient motiver un retour vers un rythme plus restrictif».