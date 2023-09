CDG Capital : Un résultat net de 14 MDH à fin juin

Au terme du 1er semestre de l’année en cours, CDG Capital affiche des réalisations financières qui confirment sa résilience malgré un premier trimestre exceptionnellement haussier de taux, induisant un effet de base important par rapport aux réalisations du 1er semestre 2022.

L’encours des créances sur la clientèle enregistre une croissance de 30% à 2,3 milliards de DH, soutenue par la bonne dynamique commerciale.

En social, la banque affiche à fin juin 2023 un produit net bancaire de 108,5 MDH, un résultat brut d’exploitation de 9,5 MDH et un résultat net de 14,1 MDH, tenant compte d’un coût du risque négatif de MAD 6,7 millions. Pour sa part, l’endettement financier, constitué majoritairement d’instruments du marché monétaire, diminue de 18% à 8 milliards à fin juin 2023.

Par ailleurs, la banque affiche un ratio de solvabilité de 14,6% et un ratio Tier 1 de 9,4%, au-dessus de l’exigence réglementaire fixée respectivement à 12% et à 9%. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) ressort à 149% à fin juin 2023, témoignant d’une politique exigeante et rigoureuse de gestion de liquidité.