Cash Plus : Le Conseil de la concurrence notifié d’un projet de concentration économique

Ça bouge dans le secteur du transfert d’argent et des services de paiement. Le Conseil de la concurrence annonce avoir reçu une notification d’une opération de concentration économique concernant la prise du contrôle conjoint de la société Cash Plus SA par huit sociétés.

Selon un communiqué du Conseil daté du 16 novembre, ces sociétés sont la Société financière internationale (IFC, une filiale de la Banque mondiale), la société de capital-investissement Mediterrania Capital Partners, la Société néerlandaise de financement du développement (FMO), la société de participations Amapar SA, les sociétés de gestion de portefeuille Duquesa Holding et Merydinal, LDW Holding, ainsi que Mobiz.++

Le communiqué indique également qu’une société nommée MC IV Money a été nouvellement créée pour les besoins de l’investissement dans Cash Plus et a pour unique objet de réaliser la prise de participation dans Cash Plus et de la détenir.

Rappelons que le 10 octobre dernier, IFC, Mediterrania Capital et FMO, la banque internationale de financement du secteur privé des Pays-Bas, annonçaient un investissement dans Cash Plus, la première fintech de services financiers du Maroc, afin d’aider la société à développer son offre de transferts de fonds internationaux, de transferts numériques, de règlements de factures et d’autres solutions de paiement modernes à la fois au Maroc et en Europe.

IFC avait alors expliqué que cette prise de participation de 57 millions d’euros doit permettre à Cash Plus d’élargir son réseau d’agences axé sur la fintech et d’enrichir son offre de produits, en mettant particulièrement l’accent sur le développement de son application M-Wallet, déjà utilisée par plus d’un million de personnes.

Sur l’enveloppe totale de 57 millions d’euros, IFC apporte 10 millions d’euros. Le fonds Mediterrania Capital IV, géré par Mediterrania Capital Partners, investit quant à lui 30 millions d’euros et FMO apporte les 17 millions d’euros restants.