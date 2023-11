Casablanca : Clôture de la 1ère édition du Salon de l’épargne

Les travaux de la 1ère édition du Salon de l’épargne se sont clôturés le samedi 4 novembre à Casablanca.

Initié par Finances News Hebdo et Boursenews, ce salon a réuni une vingtaine d’exposants, notamment des banques, des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion d’OPCVM, ainsi que des sociétés de bourse, enregistrant une affluence estimée à 2 000 visiteurs.

Dans une déclaration à La Vie Eco, Fatima Zahra Ouriaghli, directrice de publication de Finances News Hebdo, a souligné que «le but est de rapprocher le grand public des thématiques de l’épargne, des placements et de l’investissement. Dans ce sens, nous annonçons qu’il y aura très prochainement un site spécialisé dans l’épargne pour les particuliers».

«Notre objectif a été pratiquement atteint, car les échos, les retours et les retombées sont tellement positifs. Nous avons remarqué que cet événement suscite un grand intérêt et il est très attendu», a-t-elle précisé, ajoutant que plusieurs points seront pris en considération pour que la prochaine édition soit plus riche et plus développée. «La prochaine fois, nous miserons davantage sur des fiscalistes qui expliqueront les avantages des OPCVM et surtout leurs différents produits».

«Cet événement concerne l’ensemble du pays, pas seulement une catégorie ou un secteur particulier. Notre demande aujourd’hui est que, à l’avenir, les parties concernées, notamment le ministère de l’Économie et des Finances et tout l’écosystème financier, viennent appuyer cette initiative, pour émettre des recommandations qui profiteront au public de manière générale».

Secteur immobilier : les aides au logement redonnent de l’espoir

L’événement a offert l’opportunité d’assister à des conférences abordant des thématiques variées, dont l’immobilier, qui a été au centre d’une présentation sous le thème : «Secteur immobilier au Maroc : quelles perspectives à la lumière du nouveau programme d’aides au logement ?», tenue par Valoris Group, une banque d’affaires indépendante qui compte plus de 20 ans d’expérience sur le marché financier marocain.

Interrogé par nos soins, Ahmed Roshd, Responsable du département analyse et recherche au sein de Valoris Group, a indiqué que ce programme de grande envergure devrait stimuler l’offre de logements et dynamiser le marché de l’immobilier, qui a connu une baisse au cours de l’année précédente. «Cette initiative déclenchera une nouvelle dynamique d’achat plus accentuée, bénéfique pour l’ensemble de l’écosystème du secteur», a-t-il ajouté.

«Nous sommes actuellement dans une conjoncture favorable pour une véritable relance économique, avec l’attribution de la Coupe d’Afrique et de la Coupe du Monde au Maroc, ainsi que l’annonce des aides au logement. Cela devrait avoir un impact positif sur le secteur immobilier», a noté Kawtar Hsaine, directeur général délégué de Valoris Group, dans une déclaration à La Vie Eco, ajoutant que «le gouvernement montre une réelle volonté de relancer ce secteur immobilier et de permettre à une certaine classe moyenne de bénéficier de logements décents à des prix attractifs grâce à ces aides».