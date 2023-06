Compensation : Le gouvernement respire, 2,4 MMDH de dépenses de moins

Les dépenses ordinaires de l’État se sont établies à 125,9 milliards de dirhams au terme des cinq premiers mois de l’année. Par rapport à fin mai 2022, ces dépenses se sont accrues de près de 5,3 milliards de dirhams, selon une note du ministère de l’Économie et des finances. La même source relève une hausse des dépenses au titre des biens et services (+5,9 milliards de dirhams) et des intérêts de la dette (+1,8 milliard de dirhams).

On notera par contre une baisse significative des charges de la compensation qui est de l’ordre de 2,4 milliards de dirhams. Ceci au moment où les charges de la compensation ont enregistré un taux de réalisation de près de 53,6 %. Ce qui représente un peu plus de la moitié du budget programmé pour toute l’année.

Concrètement, ces charges se sont chiffrées à près de 14,2 milliards de dirhams recouvrant près de 8,5 milliards de dirhams pour le gaz butane, 2,2 milliards de dirhams pour le sucre, 2,5 milliards de dirhams pour la farine nationale et 920 millions de dirhams au titre des subventions accordées aux professionnels du secteur du transport.

La charge au titre du gaz butane a affiché une baisse de 1,3 milliard de dirhams par rapport à fin mai 2022. Cette évolution s’explique par l’effet combiné d’une baisse du cours du gaz butane, soit 600 $/T en moyenne contre 879 $/T au titre de la même période de l’année 2022, et d’une dépréciation du dirham par rapport au dollar, le taux de change étant passé, en moyenne, de 9,7 à 10,2 DH/$ à fin mai de l’année dernière.