Bourse : Retour en force des OPCVM et institutionnels

La Bourse de Casablanca reprend son statut de place dynamique pour les investisseurs. Au deuxième trimestre de cette année, les OPCVM ont marqué leur grand retour avec des positions acheteuses significatives. C’est ce que révèle le dernier rapport sur le profil des investisseurs publiés par l’AMMC. En effet, les OPCVM ont dégagé une position acheteuse nette, en réalisant des achats d’un volume de 3,1 milliards de DH, en progression de 54,3% par rapport au 1er trimestre. Le volume des ventes, lui, s’est situé à 2 milliards de dirhams, en baisse de 10,1% sur la même période.

Pour leur part, les personnes morales marocaines sont plus actives et ont significativement augmenté leurs achats tout comme leurs ventes, avec au final, une position nette vendeuse. Elles ont ainsi réalisé des achats pour près de 4 milliards de DH, alors que les ventes se sont situées à 4,2 milliards, en forte progression respective de 121,8% et 145,4%. Cette catégorie d’investisseurs reste la plus dominante avec une part de 46% du volume trimestriel.

Les personnes physiques marocaines ont propulsé leurs achats de 54%, pour un montant qui s’élève à 882 MDH, en amélioration de 140%. En face, elles ont effectué des ventes pour un montant de 1,1 milliard de DH, en croissance de 25%.

Les investisseurs étrangers ne sont pas en reste. Ainsi, les personnes morales ont opéré des achats de 757 MDH, en recul de 5% comparativement au trimestre précédent. Mais, si l’on compare au même trimestre une année auparavant, leurs achats ressortent en forte croissance (225%). En revanche, elles réalisent des ventes pour 996 millions de dirhams, en augmentation de 57%.