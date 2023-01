Bourse : Le Masi lâche plus de 7% en deux séances, plombé par la hausse des taux obligataires

La Bourse de Casablanca a clôturé en forte baisse vendredi, le Masi ayant perdu 3,22%, à 9.717,99 points. Depuis le début de l’année, soit en 5 séances, la baisse est de 9,35%.

Le volume global des échanges a porté sur plus de 133,88 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central. Les plus fortes baisses sont Stokvis Nord Afrique (-6% à 13,17 DH), Itissalat Al-Maghrib (-6% à 90,15 DH), BCP (-5,99% à 194,6 DH), Wafa Assurance (-5,99% à 3.138 DH) et HPS (-5,99% à 5.745 DH).

Cette baisse du Masi s’explique essentiellement par la perspective d’un réajustement à la hausse des taux obligataires sur la partie long terme, dans le sillage du resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale pour freiner l’inflation.

Des perspectives qui se sont concrétisées ce vendredi sur le marché secondaire des Bons du Trésor : le taux sur la maturité 30 ans a fortement augmenté, pour s’établir à 5,12%, au lieu d’un taux de 3,6% au 30 décembre 2022. Le taux de la maturité 10 ans est, lui, passé de 3,2% à 4,2% sur la période. Mardi prochain, le marché primaire devrait lui aussi connaitre un réajustement à la hausse des taux lors de la prochaine sortie du Trésor.

Cette forte remontée des taux impacte à la baisse le niveau de valorisation des sociétés cotées, amenant les gérants à réduire leur exposition sur les actions qui offrent désormais des rendements bien moins intéressants que les obligations.