Bourse : Feu vert de l’AMMC au projet d’OPA sur les actions Crédit du Maroc

«Conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et complétée, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a examiné le projet d’Offre Publique d’Achat obligatoire (OPA) visant les actions de la banque Crédit du Maroc déposé en date du 9 Décembre 2022 par Holmarcom Finance Company et AtlantaSanad», indique un communique de l’Autorité.

En conséquence de ce dépôt, l’AMMC a demandé, selon les dispositions de l’article 30 de la loi susmentionnée, à la Bourse de Casablanca de procéder à la suspension de la cotation des titres Crédit du Maroc, précise l’AMMC.

«Le 6 décembre 2022, la société Holmarcom Finance Company et sa filiale AtlantaSanad, présumées agir de concert au sens de l’article 10 de la loi 26-03 précitée, ont acquis respectivement 50,9% et 12,8% du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc», explique le communiqué.

Ainsi, cette acquisition a engendré le franchissement par lesdites sociétés du seuil des 40% des droits de vote de Crédit du Maroc rendant obligatoire le dépôt d’une offre publique d’achat sur cette dernière conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi 26-03 précitée, note-t-on.

Le calendrier définitif de l’opération qui «sera fixé ultérieurement» doit être préalablement validé par la Bourse de Casablanca, fait savoir l’AMMC.

L’AMMC demandera à la Bourse de Casablanca de reprendre la cotation de la valeur de Crédit du Maroc le 19 janvier courant, note la même source.