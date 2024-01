Bourse de Casablanca : la capitalisation boursière dépasse 626 milliards de dirhams

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a progressé de 4,99% à 989,84 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 3,82% à 901,88 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a grimpé de 8,94% à 995,35 pts.

Sur le plan sectoriel, 16 indices ont clôturé le semestre en hausse, contre 11 en baisse. Le secteur “Santé” a réalisé la meilleure performance avec un gain de 43,77%, devançant “Participation et promotion immobilières” (+43,5%) et “Loisirs et Hôtels” (+25,45%). À l’opposé, l’indice “Industrie Pharmaceutique” a accusé le plus fort repli avec une perte de 20,32%, suivi de “Mines” (-18,66%) et “Sylviculture & Papier” (-15,68%).

Le volume global des échanges a dépassé 40,77 milliards de dirhams (MMDH), dont 19,39 MMDH sur le marché central et 18,89 MMDH sur le marché de blocs. S’agissant de la capitalisation boursière, elle a atteint plus de 626 MMDH.

Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif du semestre avec plus de 3,36 MMDH de transactions, soit une part de 17,34%, devant BCP (8,88%) et Douja Prom Addoha (6,39%). S’agissant de la capitalisation boursière, elle a atteint plus de 626 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Timar (+55,84% à 600 DH), Douja Prom Addoha (+46,22% à 14,33 DH), Auto Nejma (+45,98% à 2.470 DH), Akdital (+42,73% à 496 DH) et Alliances (+42,24% à 115,5 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

Minière Touissit (-39,44% à 1.090 DH), Réalisations Mécaniques (-22,71% à 119,8 DH), Zellidja (-20,23% à 70,2 DH), Sothema (-18,09% à 951 DH) et Med Paper (-17,94% à 20,49 DH) ont accusé les plus fortes baisses.